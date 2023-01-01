Amazon.com, Inc. — американская транснациональная технологическая компания, базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон. Amazon специализируется на электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровой потоковой передаче и искусственном интеллекте. Она считается одной из технологических компаний «Большой четверки» наряду с Google, Apple и Facebook. Ее называют «одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире», а также самым ценным брендом в мире. Amazon известна своим подрывом устоявшихся отраслей посредством технологических инноваций и массового масштабирования. Это крупнейший в мире онлайн-рынок, поставщик ИИ-помощников, платформа потокового вещания и платформа облачных вычислений, измеряемая выручкой и рыночной капитализацией. Amazon — крупнейшая интернет-компания в мире по выручке. Это второй по величине частный работодатель в США и одна из самых ценных компаний в мире. Amazon была основана Джеффом Безосом в Белвью, штат Вашингтон, 5 июля 1994 года. Компания начинала как онлайн-торговая площадка для книг, но расширилась и стала продавать электронику, программное обеспечение, видеоигры, одежду, мебель, продукты питания, игрушки и ювелирные изделия. В 2015 году Amazon обогнала Walmart как самого ценного ритейлера в США по рыночной капитализации. В 2017 году Amazon приобрела Whole Foods Market за 13,4 миллиарда долларов США, что существенно увеличило присутствие Amazon как физического розничного продавца. В 2018 году Безос объявил, что число подписчиков его службы двухдневной доставки Amazon Prime превысило 100 миллионов подписчиков по всему миру. Amazon распространяет загрузки и потоковую передачу видео, музыки и аудиокниг через свои дочерние компании Prime Video, Amazon Music, Twitch и Audible. У Amazon также есть издательское подразделение Amazon Publishing, студия кино и телевидения Amazon Studios и дочерняя компания Amazon Web Services, занимающаяся облачными вычислениями. Она производит бытовую электронику, включая электронные книги Kindle, планшеты Fire, Fire TV и устройства Echo. Кроме того, Amazon приобрела Ring, Twitch, Whole Foods Market и IMDb. Среди различных разногласий компанию критиковали за чрезмерное технологическое наблюдение, сверхконкурентную и требовательную рабочую культуру, уклонение от уплаты налогов и антиконкурентную практику.

Веб-сайт: amazon.com

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