Компания Xilinx (теперь часть AMD) является изобретателем FPGA, программируемых SoC, а теперь ACAP и предлагает самую динамичную технологию обработки в отрасли.

Веб-сайт: xilinx.com

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