NVIDIA GeForce NOW

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

GeForce NOW мгновенно превращает практически любой ноутбук, настольный компьютер, Mac, SHIELD TV, устройство Android, iPhone или iPad в игровой ПК, о котором вы всегда мечтали. Мгновенно играйте в самые требовательные компьютерные игры и без проблем играйте на своих устройствах.

Веб-сайт: play.geforcenow.com

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