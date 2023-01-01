Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

AlternativeTo позволяет вам находить приложения и программное обеспечение для Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, планшетов Android, веб-приложений, онлайн, планшетов Windows и т. д., рекомендуя альтернативы уже знакомым вам приложениям.

Веб-сайт: alternativeto.net

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