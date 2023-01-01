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AlternativeTo

AlternativeTo

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: alternativeto.net

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AlternativeTo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

AlternativeTo позволяет вам находить приложения и программное обеспечение для Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, планшетов Android, веб-приложений, онлайн, планшетов Windows и т. д., рекомендуя альтернативы уже знакомым вам приложениям.

Веб-сайт: alternativeto.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AlternativeTo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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