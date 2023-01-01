Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

myHomework — это цифровое приложение для планирования учащихся, с помощью которого учащиеся могут управлять своей школьной жизнью онлайн. MyHomework, доступный на iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows и в Интернете, заменяет традиционный студенческий планировщик или бумажный школьный дневник отличным опытом на ваших любимых устройствах.

Веб-сайт: myhomeworkapp.com

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