Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Читайте более 75 000 комиксов и более 700 бесплатных комиксов от таких издателей, как Marvel, DC, Image, BOOM, IDW, Top Shelf и Oni Press, на своем iPhone, iPad, Kindle Fire, Android, Windows, в браузере и других устройствах.

Веб-сайт: comixology.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением comiXology, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.