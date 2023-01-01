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Pocket

Pocket

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Веб-сайт: getpocket.com

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Pocket, ранее известный как Read It Later, представляет собой приложение и веб-сервис для управления списком чтения статей и видео из Интернета. Выпущенное в 2007 году приложение изначально предназначалось только для настольных компьютеров и ноутбуков, а теперь доступно для macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, электронных книг Kobo и веб-браузеров. В 2017 году Pocket перешла во владение Mozilla, разработчиков веб-браузера Firefox.

Веб-сайт: getpocket.com

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