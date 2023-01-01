Discord — это американское бесплатное программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, VoIP-приложение и платформа цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, начиная от геймеров и заканчивая образованием и бизнесом. Discord специализируется на текстовом, графическом, видео и аудио общении между пользователями в чат-канале. Discord работает на Windows, macOS, Android, iOS, Linux и в веб-браузерах. По состоянию на 21 июля 2019 г. число пользователей программного обеспечения превышает 250 миллионов.

Веб-сайт: discord.com

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