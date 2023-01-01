Dashlane — это кроссплатформенный менеджер паролей на основе подписки и приложение для цифрового кошелька, доступное на macOS, Windows, iOS и Android. Dashlane использует модель ценообразования Freemium, которая включает в себя как бесплатный уровень, так и премиальную подписку.

Веб-сайт: dashlane.com

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