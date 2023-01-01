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LastPass

LastPass

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Веб-сайт: lastpass.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в октябре 2015 года.

Веб-сайт: lastpass.com

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