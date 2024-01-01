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Менеджеры паролей - Самые популярные приложения

Менеджеры паролей — это безопасные цифровые инструменты, предназначенные для хранения и организации конфиденциальной информации для входа, такой как имена пользователей и пароли, для различных учетных записей в Интернете. Они повышают безопасность в Интернете, генерируя сложные и уникальные пароли, снижая риск утечки данных и несанкционированного доступа. Менеджеры паролей также предлагают такие функции, как зашифрованное хранение, автоматическое заполнение форм и безопасный обмен паролями, оптимизируя работу пользователя, уделяя при этом приоритет защите личной и конфиденциальной информации.

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LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...

Google Password Manager

Google Password Manager

passwords.google

Управляйте сохраненными паролями в Android или Chrome. Они надежно хранятся в вашей учетной записи Google и доступны на всех ваших устройствах.

Bitwarden

Bitwarden

bitwarden.com

Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую ​​как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, ...

1Password

1Password

1password.com

1Password — это менеджер паролей, разработанный AgileBits Inc. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другой конфиденциальной информации в виртуальном хранилище, заблокированном с помощью главного пароля, защищенного PBKDF2. По умол...

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

Dashlane — это кроссплатформенный менеджер паролей на основе подписки и приложение для цифрового кошелька, доступное на macOS, Windows, iOS и Android. Dashlane использует модель ценообразования Freemium, которая включает в себя как бесплатный уровень, так и премиальную подписку.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass — это собственный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Он призван помочь пользователям систематизировать свои пароли и заметки, храня их в одном месте — зашифрованном хранилище паролей. Эта услуга доступна как в бесплатной, так и в премиальной версиях, хотя в бесплатной версии отсутств...

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!

Proton Pass

Proton Pass

proton.me

Менеджер паролей с открытым исходным кодом и зашифрованным кодом. Proton Pass защищает ваши пароли и личность с помощью сквозного шифрования. Получите менеджер паролей, созданный учеными, которые встретились в ЦЕРНе за Proton Mail, крупнейшим в мире поставщиком зашифрованной электронной почты. Prot...

hide.me Password Generator

hide.me Password Generator

hide.me

Генератор случайных паролей. Создавайте сложные, надежные и случайные пароли, используя наш высоконадежный генератор паролей.

Avira Password Manager

Avira Password Manager

avira.com

Avira Password Manager ✓ Создает и сохраняет надежные пароли ✓ Автоматически выполняет вход в систему, если хотите ►Узнайте сейчас!

KeeWeb

KeeWeb

keeweb.info

KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).

Password Crypt

Password Crypt

pcrypt.com

Ваша высокотехнологичная безопасность бесполезна, если ваши пароли слабы. Password Crypt защищает ваши пароли, используя самый высокий стандарт шифрования, предоставляя вам полный обзор, контроль и безопасность паролей.

SecureSafe

SecureSafe

securesafe.com

SecureSafe – безопасное облачное хранилище и менеджер паролей для бизнеса. Максимальная защита: безопасно храните, редактируйте и делитесь документами.

Passpack

Passpack

passpack.com

Менеджер паролей группы Надежные функции управления паролями Высоконадежная модель с «нулевым разглашением» Наилучшее значение для малого и среднего бизнеса Важность управления паролями группы для бизнеса Безопасный общий доступ к проектам, данным и приложениям имеет решающее значение для обеспечени...

Clipperz

Clipperz

clipperz.is

Онлайн-менеджер паролей и цифровое хранилище, которое ничего не знает о вас и ваших данных. Все, что вы отправляете, шифруется вашим браузером, прежде чем быть…

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