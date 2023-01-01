WebCatalog
Clipperz

Clipperz

clipperz.is

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Clipperz в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Онлайн-менеджер паролей и цифровое хранилище, которое ничего не знает о вас и ваших данных. Все, что вы отправляете, шифруется вашим браузером, прежде чем быть…

Веб-сайт: clipperz.is

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clipperz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

1Password

1Password

start.1password.com

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Bitwarden

Bitwarden

vault.bitwarden.com

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

bin.disroot.org

LastPass

LastPass

lastpass.com

PrivateBin

PrivateBin

privatebin.net

NordPass

NordPass

account.nordpass.com

Honeybadger

Honeybadger

app.honeybadger.io

Brace.to

Brace.to

brace.to

Avira Password Manager

Avira Password Manager

passwords.avira.com

F1 Fantasy

F1 Fantasy

fantasy.formula1.com

Disroot Cryptpad

Disroot Cryptpad

cryptpad.disroot.org

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности