Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Минималистичный онлайн-пастер с открытым исходным кодом, в котором сервер не имеет никакой информации о вставленных данных. Данные шифруются/дешифруются в браузере с использованием 256-битного алгоритма AES.

Веб-сайт: privatebin.net

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