Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую ​​как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, расширения для браузера, мобильные приложения и интерфейс командной строки. Bitwarden предлагает облачный сервис, а также возможность развернуть решение локально.

Веб-сайт: bitwarden.com

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