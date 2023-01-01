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Bitwarden

Bitwarden

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Веб-сайт: bitwarden.com

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Bitwarden — это бесплатная служба управления паролями с открытым исходным кодом, которая хранит конфиденциальную информацию, такую ​​как учетные данные веб-сайта, в зашифрованном хранилище. Платформа Bitwarden предлагает множество клиентских приложений, включая веб-интерфейс, настольные приложения, расширения для браузера, мобильные приложения и интерфейс командной строки. Bitwarden предлагает облачный сервис, а также возможность развернуть решение локально.

Веб-сайт: bitwarden.com

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