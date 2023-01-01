Disroot Paste Bin

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Зашифрованная онлайн-контейнер/доска обсуждений. PrivateBin — это минималистичная онлайн-конференция и доска обсуждений с открытым исходным кодом. Данные каждого вставки полностью зашифрованы/расшифрованы в браузере, так что сервер не имеет никакой информации о размещенных данных.

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