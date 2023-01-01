WireMock Cloud, созданный на основе WireMock с открытым исходным кодом, предлагает размещение, включая пользовательский интерфейс самообслуживания, корпоративную поддержку и неограниченное масштабирование.

Веб-сайт: wiremock.io

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