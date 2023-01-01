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Travis CI

Travis CI

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Веб-сайт: travis-ci.com

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Travis CI — это размещенная служба непрерывной интеграции, используемая для создания и тестирования программных проектов, размещенных на GitHub и Bitbucket. Travis CI предоставляет различные платные планы для частных проектов и бесплатный план для проектов с открытым исходным кодом. TravisPro обеспечивает индивидуальное развертывание проприетарной версии на собственном оборудовании клиента. Исходный код технически является свободным программным обеспечением и доступен по частям на GitHub по разрешительным лицензиям. Однако компания отмечает, что большое количество задач, которые пользователю необходимо отслеживать и выполнять, может затруднить для некоторых пользователей успешную интеграцию версии Enterprise с собственной инфраструктурой.

Веб-сайт: travis-ci.com

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