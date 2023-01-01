Выявляйте проблемы с данными во время CI, а не в производстве. - Контроль версий метаданных с открытым исходным кодом. - Широкий спектр интеграций для хранилищ данных и инструментов. — Рабочий процесс GitHub для запуска тестов данных по запросам на извлечение.

Веб-сайт: grai.io

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