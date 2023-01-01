Улучшите свой рабочий процесс за счет постоянного качества кода: SonarCloud автоматически анализирует и оформляет запросы на включение в GitHub, Bitbucket, Azure DevOps и GitLab на основных языках.

Веб-сайт: sonarcloud.io

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