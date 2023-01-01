Graphite — это интерфейс командной строки с открытым исходным кодом и панель мониторинга кода, созданная для инженеров, которые хотят писать и проверять небольшие запросы на включение, оставаться разблокированными и выпускать быстрее.

Веб-сайт: graphite.dev

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