WebCatalog
Pezzo

Pezzo

pezzo.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Pezzo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pezzo — это набор инструментов для разработки искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, предназначенный для оптимизации быстрого проектирования, контроля версий, публикации, наблюдения и многого другого.

Веб-сайт: pezzo.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pezzo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Debricked

Debricked

debricked.com

OneUptime

OneUptime

oneuptime.com

Hoppscotch

Hoppscotch

hoppscotch.io

Sizze

Sizze

sizze.io

Grai

Grai

grai.io

Keep

Keep

keephq.dev

Helicone

Helicone

helicone.ai

Abstract

Abstract

abstract.com

HyperDX

HyperDX

hyperdx.io

SalesMind AI

SalesMind AI

sales-mind.ai

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Vellum

Vellum

vellum.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности