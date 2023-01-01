Pezzo — это набор инструментов для разработки искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, предназначенный для оптимизации быстрого проектирования, контроля версий, публикации, наблюдения и многого другого.

Веб-сайт: pezzo.ai

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