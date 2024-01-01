Tina

Tina

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tina.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tina в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

A CMS With Version Control Built-in/ Tina is a fully open-source headless CMS that supports Git

Веб-сайт: tina.io

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