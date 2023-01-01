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Abstract

Abstract

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Веб-сайт: abstract.com

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Обеспечьте свою команду дизайнеров системой контроля версий и совместной работы на основе git. Централизуйте проектные решения, отзывы и файлы. Интегрируется со Sketch и Adobe XD.

Веб-сайт: abstract.com

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