Платформа git для инженеров по аппаратному обеспечению. Ускорьте выход на рынок с помощью AllSpice, обеспечивающего современный контроль версий и совместную работу над собственными электронными проектами.

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