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Splice

Splice

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Веб-сайт: splice.com

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Splice — это облачная платформа для создания музыки и совместной работы, которая интегрируется с ключевыми рабочими станциями цифрового аудио (DAW), обеспечивая автоматическое резервное копирование в режиме онлайн с контролем версий, совместную работу в режиме онлайн и оффлайн, а также визуализацию процесса создания. В 2017 году компания Splice привлекла 35 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B под руководством Дрейпера Фишера Джурветсона.

Веб-сайт: splice.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Splice, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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