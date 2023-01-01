Splice — это облачная платформа для создания музыки и совместной работы, которая интегрируется с ключевыми рабочими станциями цифрового аудио (DAW), обеспечивая автоматическое резервное копирование в режиме онлайн с контролем версий, совместную работу в режиме онлайн и оффлайн, а также визуализацию процесса создания. В 2017 году компания Splice привлекла 35 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии B под руководством Дрейпера Фишера Джурветсона.

Веб-сайт: splice.com

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