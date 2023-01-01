SoundCloud — это онлайн-платформа для распространения аудио и веб-сайт для обмена музыкой, базирующийся в Берлине, Германия, который позволяет пользователям загружать, продвигать и делиться аудио. SoundCloud, основанный в 2007 году Александром Люнгом и Эриком Уолфорсом, превратился в один из крупнейших сервисов потоковой передачи музыки, охватывающий более 175 миллионов пользователей в месяц по всему миру. SoundCloud предлагает как бесплатное, так и платное членство на платформе, доступное для настольных и мобильных устройств. SoundCloud повлиял на музыкальную индустрию благодаря успеху многих артистов, которые использовали этот сервис для начала или продвижения своей карьеры. SoundCloud получил поддержку от многих инвесторов и других медиа-платформ, таких как Twitter, хотя сама потоковая платформа решила проблемы с финансированием и уволила многих сотрудников, чтобы оставаться прибыльной.

Веб-сайт: soundcloud.com

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