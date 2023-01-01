Reddit (стилизован под логотип Reddit) — американский сайт социальных новостей, рейтингов веб-контента и дискуссионных сайтов. Зарегистрированные участники отправляют на сайт контент, такой как ссылки, текстовые сообщения и изображения, за который затем голосуют другие участники. Сообщения организованы по темам на созданных пользователями досках, называемых «субреддиты», которые охватывают различные темы, такие как новости, политика, наука, фильмы, видеоигры, музыка, книги, спорт, фитнес, кулинария, домашние животные и обмен изображениями. Материалы, получившие больше голосов «за», появляются в верхней части субреддита и, если они набирают достаточно голосов «за», в конечном итоге — на главной странице сайта. Несмотря на строгие правила, запрещающие притеснения, администраторы Reddit тратят значительные ресурсы на модерацию сайта. По состоянию на май 2020 года Reddit занимает 19-е место по посещаемости веб-сайта в США и мире, по данным Alexa Internet, с 55% его пользователей. Reddit был основан соседями по комнате из Университета Вирджинии Стивом Хаффманом и Алексисом Оганяном в 2005 году. Condé Nast Publications приобрела сайт в октябре 2006 года. В 2011 году Reddit стал независимой дочерней компанией Advance Publications, материнской компании Condé Nast. В октябре 2014 года Reddit привлек 50 миллионов долларов в рамках раунда финансирования под руководством Сэма Альтмана и инвесторов Марка Андриссена, Питера Тиля, Рона Конвея, Снуп Догга и Джареда Лето. Тогда их инвестиции оценили компанию в 500 миллионов долларов. В июле 2017 года Reddit привлек $200 млн при оценке в $1,8 млрд, при этом Advance Publications осталась мажоритарным акционером. В феврале 2019 года раунд финансирования в размере 300 миллионов долларов под руководством Tencent довел оценку компании до 3 миллиардов долларов.

Веб-сайт: reddit.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Reddit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.