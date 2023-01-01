WebCatalog

Lever

Lever

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: lever.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lever в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Lever — американская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая предоставляет систему отслеживания кандидатов при приеме на работу. Он был основан в 2012 году Сарой Нам, Нейтом Смитом и Рэндалом Труонгом. Lever привлек 2,8 миллиона долларов в посевном раунде в сентябре 2012 года, 10 миллионов долларов в раунде серии A в октябре 2014 года и еще 20 миллионов долларов в раунде серии B в январе 2016 года. В июле 2017 года Lever привлек 40 миллионов долларов, в результате чего общий объем финансирования составил 70 миллионов долларов. Его поддерживает консультативный совет, в который входят Аарон Леви, генеральный директор Box, Марисса Майер, генеральный директор Yahoo!, и Джереми Стоппельман, генеральный директор Yelp.

Веб-сайт: lever.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lever, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Splice

Splice

splice.com

Lazada Malaysia

Lazada Malaysia

lazada.com.my

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Reddit

Reddit

reddit.com

Lazada Thailand

Lazada Thailand

lazada.co.th

Lazada Indonesia

Lazada Indonesia

lazada.co.id

Lazada Philippines

Lazada Philippines

lazada.com.ph

Bleacher Report

Bleacher Report

bleacherreport.com

Instagram

Instagram

instagram.com

Yahoo.com

Yahoo.com

yahoo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности