Lever — американская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая предоставляет систему отслеживания кандидатов при приеме на работу. Он был основан в 2012 году Сарой Нам, Нейтом Смитом и Рэндалом Труонгом. Lever привлек 2,8 миллиона долларов в посевном раунде в сентябре 2012 года, 10 миллионов долларов в раунде серии A в октябре 2014 года и еще 20 миллионов долларов в раунде серии B в январе 2016 года. В июле 2017 года Lever привлек 40 миллионов долларов, в результате чего общий объем финансирования составил 70 миллионов долларов. Его поддерживает консультативный совет, в который входят Аарон Леви, генеральный директор Box, Марисса Майер, генеральный директор Yahoo!, и Джереми Стоппельман, генеральный директор Yelp.

Веб-сайт: lever.co

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