Yelp — американская публичная компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Компания разрабатывает, размещает и продает веб-сайт Yelp.com и мобильное приложение Yelp, на которых публикуются краудсорсинговые обзоры о компаниях. Он также управляет службой онлайн-бронирования под названием Yelp Reservations. Yelp была основана в 2004 году бывшими сотрудниками PayPal Расселом Симмонсом и Джереми Стоппельманом. В последующие годы популярность Yelp возросла, и в последующие годы он привлек несколько раундов финансирования. К 2010 году доход компании составил 30 миллионов долларов, а на сайте было опубликовано около 4,5 миллионов обзоров, полученных от краудсорсинга. С 2009 по 2012 год Yelp расширился по всей Европе и Азии. В 2009 году компания вступила в несколько переговоров с Google о потенциальном приобретении. Yelp стала публичной компанией в марте 2012 года и впервые стала прибыльной два года спустя. По состоянию на второй квартал 2019 года Yelp сообщил, что в среднем ежемесячно его посещают 61,8 миллиона уникальных посетителей через настольный компьютер и 76,7 миллиона уникальных посетителей через мобильный веб-сайт. По состоянию на 30 июня 2019 года Yelp заявил на своей странице по связям с инвесторами, что на ее сайте было 192 миллиона отзывов. Компанию обвинили в использовании недобросовестных методов для увеличения доходов от предприятий, обзоры которых представлены на ее сайте – например, путем представления больше информации о негативных отзывах для компаний, которые не приобретают ее рекламные услуги, или путем размещения на видном месте рекламы конкурентов таких компаний, не платящих деньги, или, наоборот, путем исключения отрицательных отзывов из общего рейтинга компаний на том основании, что отзывы «в настоящее время не рекомендуются». » Также поступали жалобы на агрессивную и вводящую в заблуждение тактику со стороны некоторых торговых представителей по рекламе. На надежность системы отзывов компании также влияет предоставление фальшивых отзывов внешними пользователями, например, ложноположительные отзывы, представленные компанией для продвижения собственного бизнеса, или ложноотрицательные отзывы, представленные о конкурирующих компаниях – практика, иногда известная как "астротурфинг". , с которым компания пыталась бороться различными способами.

Веб-сайт: yelp.com

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