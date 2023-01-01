WebCatalog
Fineco

Fineco

finecobank.com

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FinecoBank S.p.A., известный как FinecoBank или просто Fineco, — итальянский банк, специализирующийся на онлайн-брокерских операциях. Компания Fineco, запущенная в 1999 году со своим онлайн-сервисом Fineco для розничных трейдеров, стала листинговой компанией в 2014 году и с 2019 года является независимой от банковской группы UniCredit.

Веб-сайт: finecobank.com

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