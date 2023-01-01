HackerOne — это платформа для координации уязвимостей и поиска ошибок, которая связывает предприятия с тестировщиками на проникновение и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, которая приняла и использовала краудсорсинговых исследователей в области безопасности и кибербезопасности в качестве стержня своей бизнес-модели; это крупнейшая в своем роде фирма по кибербезопасности. По состоянию на май 2020 года сеть HackerOne выплатила вознаграждение в размере 100 миллионов долларов.

Веб-сайт: hackerone.com

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