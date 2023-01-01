WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Индия запретила приложение WeTransfer, сославшись на соображения безопасности.

Веб-сайт: wetransfer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением WeTransfer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.