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WeTransfer

WeTransfer

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Веб-сайт: wetransfer.com

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WeTransfer — это интернет-сервис передачи компьютерных файлов, базирующийся в Нидерландах. Компания была основана в 2009 году в Амстердаме Ринке Виссером, Басом Беренсом и Налденом. В октябре 2018 года WeTransfer перезапустила свое приложение под названием «Collect by WeTransfer». В мае 2020 года Индия запретила приложение WeTransfer, сославшись на соображения безопасности.

Веб-сайт: wetransfer.com

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