Maui Jim — американский производитель солнцезащитных очков, базирующийся в Пеории, штат Иллинойс. Основанная в Лахайне, Гавайи, в 1980 году, компания проектирует, разрабатывает и производит широкий ассортимент солнцезащитных очков, продаваемых под одноименным брендом. По состоянию на 2015 год это был третий по величине производитель солнцезащитных очков в мире. В октябре 2022 года Maui Jim была приобретена Kering.

Веб-сайт: mauijim.com

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