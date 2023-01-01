Goodreads — это американский сайт социальной каталогизации, который позволяет людям осуществлять поиск в базе данных книг, аннотаций, цитат и обзоров. Пользователи могут регистрироваться и регистрировать книги для создания библиотечных каталогов и списков чтения. Они также могут создавать свои собственные группы предложений книг, опросы, опросы, блоги и обсуждения. Офисы сайта расположены в Сан-Франциско. Компания принадлежит интернет-магазину Amazon. Goodreads была основана в декабре 2006 года и запущена в январе 2007 года Отисом Чендлером и Элизабет Хури Чендлер. В декабре 2007 года на сайте было более 650 000 участников и было добавлено более 10 000 000 книг. К июлю 2012 года на сайте сообщалось о 10 миллионах участников, 20 миллионах посещений в месяц и тридцати сотрудниках. 28 марта 2013 года Amazon объявила о приобретении Goodreads, а 23 июля Goodreads объявила на своем веб-сайте, что их пользовательская база выросла до 20 миллионов участников, увеличившись вдвое почти за 11 месяцев.

Веб-сайт: goodreads.com

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