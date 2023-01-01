Kindle CloudReader

Получите доступ к миллионам наименований и читайте их мгновенно и удобно на своем телефоне, планшете или компьютере. Kindle Store — это онлайн-магазин электронной коммерции электронных книг, управляемый Amazon как часть ее розничного веб-сайта, доступ к которому можно получить из любого планшета Amazon Kindle, Fire или мобильного приложения Kindle. На момент запуска Kindle в ноябре 2007 года в магазине в США было доступно более 88 000 цифровых наименований. К концу 2008 года это число увеличилось до более чем 275 000, а к августу 2011 года превысило 765 000. В июле 2014 года было доступно более 2,7 миллиона наименований, а по состоянию на март 2018 года в США доступно более шести миллионов наименований. Контент из магазина приобретается. онлайн и загружается с помощью Wi-Fi или Amazon Whispernet, чтобы перенести контент на устройство пользователя. Одним из нововведений Amazon в магазине стала покупка в один клик, позволяющая пользователям быстро приобрести электронную книгу. Магазин Kindle использует механизм рекомендаций, который просматривает историю покупок, историю посещений и активность чтения, а затем предлагает материал, который, по его мнению, понравится пользователю.

Веб-сайт: read.amazon.com

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