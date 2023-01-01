Amazon Pay — это надежный и безопасный способ оплаты и оплаты, основанный на технологиях, инновациях и надежных услугах Amazon по управлению рисками.

Веб-сайт: pay.amazon.com

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