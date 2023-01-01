WebCatalog
Corcentric

Corcentric

corcentric.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Corcentric в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Corcentric предлагает полные решения «от источника до оплаты» и «от заказа до оплаты», направленные на сокращение затрат, оптимизацию оборотного капитала и раскрытие доходов. Модульное предложение SaaS от источника к оплате от Corcentric включает решения для аналитики, поиска поставщиков, управления поставщиками, управления жизненным циклом контрактов, закупок, управления счетами, финансового управления и платежей. Решения Corcentric «от заказа до наличных» могут значительно сократить ваш DSO, гарантируя платежи и устраняя кредитный риск.

Веб-сайт: corcentric.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Corcentric, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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