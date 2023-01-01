Corcentric предлагает полные решения «от источника до оплаты» и «от заказа до оплаты», направленные на сокращение затрат, оптимизацию оборотного капитала и раскрытие доходов. Модульное предложение SaaS от источника к оплате от Corcentric включает решения для аналитики, поиска поставщиков, управления поставщиками, управления жизненным циклом контрактов, закупок, управления счетами, финансового управления и платежей. Решения Corcentric «от заказа до наличных» могут значительно сократить ваш DSO, гарантируя платежи и устраняя кредитный риск.

Веб-сайт: corcentric.com

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