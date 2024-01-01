Uplyft Capital

Uplyft Capital

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Веб-сайт: uplyftcapital.com

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Uplyft Capital — это компания, финансирующая малый бизнес, основанная в 2012 году. Мы верим в расширение прав и возможностей успешных владельцев малого бизнеса путем быстрого и эффективного предоставления оборотного капитала. Наша технологическая платформа оценивает денежный поток, рост и характер и не уделяет столько внимания личному кредитованию, как это делают банки и кредитные союзы. В результате мы часто получаем финансирование от владельцев быстро, часто в течение 24 часов.
Категории:
Finance
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Веб-сайт: uplyftcapital.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Uplyft Capital, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

Fundbox

Fundbox

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Vouch

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Crowdcube

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FirstCNB

firstcnb.com

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FirstCNB Business

firstcnb.com

Float Cash Flow

Float Cash Flow

floatapp.com

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