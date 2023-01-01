Доступ, мониторинг и управление данными бухгалтерского учета. Денежный поток является наиболее важным компонентом финансового здоровья бизнеса. Мы упрощаем получение финансовой информации и контроля с помощью полного набора решений по учетным данным для банков, кредиторов, финтех-компаний, бухгалтеров и малого бизнеса.

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