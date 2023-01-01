Khatapana — это финтех-платформа, призванная помочь непальским домохозяйствам управлять своими финансовыми транзакциями и повысить финансовую грамотность. Частные лица и малые предприятия могут бесплатно отслеживать свои денежные потоки, как входящие, так и исходящие. Хатапана может помочь вам управлять своими финансовыми делами простым, эффективным и действенным способом.

Веб-сайт: khatapana.com

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