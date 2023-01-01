WebCatalog
Monarch

Monarch

app.monarchmoney.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Monarch — это современный и свежий способ управлять деньгами и отслеживать расходы. Наш финансовый трекер — это универсальный инструмент, который поможет вам с легкостью достичь высочайшего уровня финансового контроля и ясности. Управляйте деньгами и отслеживайте расходы с помощью специальной информационной панели, модифицированной так, чтобы сосредоточиться на том, что для вас наиболее важно. Отслеживайте расходы, доходы и общую экономию просто и легко. Все активы и долги можно найти в одном едином списке с синхронизацией аккаунтов. Независимо от того, в скольких финансовых учреждениях у вас есть счета, Monarch отслеживает ваш общий собственный капитал в одном упрощенном представлении. Экономия денег не должна быть сложной задачей. Исследования показали, что когда мы видим, как наше краткосрочное поведение влияет на наши долгосрочные цели, мы с большей вероятностью будем принимать более правильные решения. Отслеживайте цели в области личных финансов и наблюдайте, как ваш ежемесячный доход, поведение в отношении расходов и сбережений с течением времени влияют на ваше финансовое будущее. Улучшите свою финансовую жизнь с помощью легкого и простого универсального финансового инструмента.

Веб-сайт: monarchmoney.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Monarch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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