ET Money (ранее ETMONEY) — это лучшее в Индии приложение с самым высоким рейтингом для инвестиций в взаимные фонды в прямые взаимные фонды и всех других ваших потребностей в управлении личными финансами в одном месте. С помощью ET Money вы можете инвестировать, отслеживать и управлять своими инвестициями во взаимные фонды в прямые взаимные фонды с нулевой комиссией, зарабатывать гарантированную процентную ставку по срочным депозитам, получать гарантированную пенсию по выходу на пенсию путем инвестирования в NPS. Вы также можете обезопасить свою семью с помощью полиса срочного страхования жизни и здоровья или медицинского страхования.

Веб-сайт: etmoney.com

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