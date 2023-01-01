Zerodha Coin — это крупнейшая в Индии платформа прямых взаимных фондов, которая позволяет вам покупать прямые взаимные фонды онлайн без возврата комиссии непосредственно у компаний по управлению активами. Ваши взаимные фонды, акции, валюты, облигации и многое другое — все на вашем счете Demat.

Веб-сайт: zerodha.com

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