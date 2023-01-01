INDmoney — это приложение SuperMoney для отслеживания, сохранения, планирования и инвестирования. INDmoney автоматически и безопасно отслеживает все ваши инвестиции, кредиты, расходы, кредитные карты, сберегательные счета, PF, EPF. Вы можете отслеживать брокеров, банки, дистрибьюторов и консультантов. INDmoney рекомендует вам действия, которые помогут вам сэкономить деньги, улучшить свой портфель, а затем инвестировать их с НУЛЕВОЙ комиссией. Вы можете напрямую инвестировать в американские акции из Индии, взаимные фонды и SIP без комиссии, FD (фиксированные депозиты), облигации и PMS.

Веб-сайт: indmoney.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением INDmoney, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.