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Fidelity Investments

Fidelity Investments

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Fidelity Investments Inc., обычно называемая Fidelity, ранее называвшаяся Fidelity Management & Research или FMR, — американская транснациональная корпорация финансовых услуг, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс. Компания была основана в 1946 году и является одним из крупнейших управляющих активами в мире с активами под управлением на сумму 3,3 триллиона долларов США по состоянию на июнь 2020 года, а совокупная стоимость активов клиентов составляет 8,3 триллиона долларов США. Fidelity Investments управляет брокерской фирмой, управляет большой семьей взаимных фондов, предоставляет консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды, управление активами, криптовалюту, исполнение и клиринг ценных бумаг, а также страхование жизни.

Веб-сайт: fidelity.com

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