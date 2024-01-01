Reach Reporting

Перейдите на отчеты об охвате. Автоматизация ваших финансовых и нефинансовых данных. Упрощает составление отчетности, прогнозирование и составление бюджета благодаря мощным информационным панелям и улучшенным визуальным элементам. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, чтобы принимать более эффективные решения на основе данных за считанные минуты. Получите ценную информацию о траектории вашего бизнеса с помощью нашей функции трехстороннего прогнозирования. Объединив отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств, вы можете создать комплексное представление своих финансовых показателей с помощью автоматического прогнозирования движения денежных средств. По оценкам финансовых менеджеров, бухгалтеров и консультантов, 48% их времени тратится на подготовку финансовых отчетов и информационных панелей. Отчеты и информационные панели динамически обновляются по мере поступления данных каждый месяц. Визуализируйте данные всего за несколько кликов.

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