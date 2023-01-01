WebCatalog

Buxfer

Buxfer

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: buxfer.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Бюджетирование. Отслеживание расходов. Прогнозирование. Вложения. Планирование выхода на пенсию. Все в одном безопасном месте. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, взяв под контроль свое финансовое будущее!

Веб-сайт: buxfer.com

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