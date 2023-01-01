WebCatalog
Jirav

Jirav

app.jirav.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jirav в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Jirav — это новое поколение программного обеспечения для бизнес-планирования. Наше универсальное решение для бюджетирования, прогнозирования, отчетности и информационной панели обеспечивает более быстрое внедрение и более интуитивно понятный интерфейс при общей стоимости, что лучше соответствует потребностям предприятий с числом сотрудников от 5 до 500 человек. Jirav предлагает максимально быструю окупаемость благодаря встроенным интеграциям, которые помогают за считанные минуты автоматически подключаться к системам, включая NetSuite, Intacct, QuickBooks и Xero, чтобы вы могли сразу приступить к планированию.

Веб-сайт: jirav.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jirav, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

PlanGuru

PlanGuru

app.planguru.com

Buxfer

Buxfer

buxfer.com

Kellokortti

Kellokortti

app.kellokortti.fi

Uncat

Uncat

app.uncat.com

Bookkeeper360

Bookkeeper360

app.bookkeeper360.com

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

Datarails

Datarails

app.datarails.com

Fathom

Fathom

app.fathomhq.com

Apptio

Apptio

frontdoor.apptio.com

Jedox

Jedox

jedox.com

A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

DataDear

DataDear

apps.datadear.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности