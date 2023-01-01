Jirav — это новое поколение программного обеспечения для бизнес-планирования. Наше универсальное решение для бюджетирования, прогнозирования, отчетности и информационной панели обеспечивает более быстрое внедрение и более интуитивно понятный интерфейс при общей стоимости, что лучше соответствует потребностям предприятий с числом сотрудников от 5 до 500 человек. Jirav предлагает максимально быструю окупаемость благодаря встроенным интеграциям, которые помогают за считанные минуты автоматически подключаться к системам, включая NetSuite, Intacct, QuickBooks и Xero, чтобы вы могли сразу приступить к планированию.

Веб-сайт: jirav.com

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