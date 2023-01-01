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Onpipeline

Onpipeline

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Веб-сайт: onpipeline.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Onpipeline.com — это программное обеспечение CRM для продаж, позволяющее управлять процессом продаж и систематизировать данные о клиентах. Нулевая потребность в обучении, недорогой и масштабируемый. Onpipeline предлагает простой интерфейс, который действительно помогает сосредоточиться на правильных сделках. Инструменты, созданные для того, чтобы никогда не упускать возможности и приносить больше продаж за меньшее время. Он включает в себя встроенную интеграцию с календарями Google или Microsoft, mailchimp, Quickbooks и многим другим. Также включает в себя мощный API, веб-перехватчики и возможность создавать виджеты для интеграции ваших внешних приложений.

Веб-сайт: onpipeline.com

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