WebCatalog
AddEvent

AddEvent

addevent.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AddEvent в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Инструменты календаря и событий. - Упростите обмен событиями и календарями с помощью наших замечательных кнопок добавления в календарь, красивых встраиваемых виджетов, ответа на приглашение и инструментов для подписчиков. Добавьте в календарь и инструменты событий для веб-сайтов и информационных бюллетеней. Мероприятие с ответом. Используйте в email-рассылках, MailChimp, Marketo. Используется Google, Microsoft, Salesforce, HubSpot.

Веб-сайт: addevent.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AddEvent, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns


iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

Loops

Loops

loops.so

Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Boomset Event

Boomset Event

boomset.com

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Infomaniak Calendar

Infomaniak Calendar

infomaniak.com

Troops

Troops

troops.ai

JustCall

JustCall

justcall.io

Growbots

Growbots

growbots.com

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности